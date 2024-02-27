Ипотечный портфель в Татарстане вырос на 2,4% за декабрь 2023 года

На 1 января 2024 года ипотечный портфель кредитов, выданных гражданам, зарегистрированным в Татарстане, составил 588,5 млрд рублей. Это на 13,6 млрд рублей больше, чем было на 1 декабря 2023 года (574,9 млрд рублей), сообщили «Реальному времени» в Нацбанке республики.

В декабре 2023 года заемщики получили ипотечные кредиты на общую сумму 28,8 млрд рублей, что на 783 млн рублей больше, чем в ноябре 2023 года. Тогда сумма выданных кредитов составила 28 млрд рублей.

В этом году по программе льготной ИТ-ипотеки общий кредитный лимит планируется увеличить еще на 200 млрд рублей. Таким образом, он составит 700 млрд рублей. На данный момент максимум составляет 500 млрд рублей, это позволяет взять меру поддержки 50 тысячам специалистов.

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Артем Гафаров