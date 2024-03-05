В России утвердили единые правила подготовки документации по планировке территории

Правительство Российской Федерации утвердило единые правила подготовки документации по планировке территорий. Постановление было подписано 2 февраля 2024 года. Документация по планировке территории подготавливается на основании решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Решение принимается об утверждении документации, о внесении изменений в нее, об отмене документации или ее отдельных частей, а также о признании отдельных частей документации не подлежащими применению. Кроме того, необходимо разработать и утвердить проект планировки территории для исторических поселений федерального и регионального значения.

Также была утверждена рекомендуемая форма задания на разработку документации по планировке территории и правила заполнения этой формы. Уполномоченные органы должны соблюдать сроки, предусмотренные для всех процедур, связанных с разработкой и утверждением документации по планировке территории. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 31 августа 2030 года.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан утвердило требования к подготовке проекта планировки территории, к текстовым и графическим материалам основной части проекта и ее обоснованию, а также форму технического задания на разработку проекта и межевания территории.



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Разиль Самигуллин