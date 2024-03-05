Биткоин превзошел швейцарский франк по рыночной капитализации

Биткоин сместил швейцарский франк с 13-го места в рейтинге самых ценных валют мира. Криптовалюта достигла отметки в $66 тысяч, что позволило ей превзойти по капитализации швейцарский франк.

На некоторых торговых площадках цена биткоина поднималась выше $67 тысяч. В этот момент капитализация криптовалюты превышала $1,263 трлн. Сейчас цена BTC упала до $66 127, а капитализация сократилась до $1,243 трлн.

Биткоин уже обогнал российский рубль по капитализации. Таким образом, капитализация криптовалюты составила 19 640 862 BTC, в то время как показатели российской валюты были на отметке 17 000 767 BTC.

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Виктория Макарова