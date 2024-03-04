Биткоин подорожал до $66 тысяч за монету

Цена биткоина в ходе торговой сессии поднялась до $66 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

За последнюю неделю криптовалюта подорожала на $10 тысяч. Еще 27 февраля ее можно было купить за $56 тысяч.

Самая высокая цена у биткоина была в ноябре 2021 года. Он подорожал до $69 044. Самую низкую цену фиксировали в июле 2013 года. Тогда криптовалюту можно было приобрести всего за $67,81.

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