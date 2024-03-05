В Казани пройдет конкурс Корана среди девушек

9 и 10 марта 2024 года Центр подготовки хафизов Куръана Казанского исламского университета совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан проведут II Всероссийский конкурс Куръана среди девушек «С любовью к Куръану».

Конкурс организуют, чтобы повысить уровень знаний мусульманок по Корану, развить стремление к его изучению и поощрить достижения в заучивании Священного Писания.

Соревнование пройдет в четырех номинациях: знание 2 джузов — до 14 лет, знание 3, 8 и 15 джузов.

Отборочный тур состоится 9 марта, а финал и награждение победителей — 10 марта.

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