Объем торгов на Мосбирже в феврале вырос на треть год к году

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2024 года достиг 111,4 трлн рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 33,25%, сообщает торговая площадка.

Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3,9 трлн рублей. В феврале прошлого года показатель был на уровне 2,5 трлн рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос примерно на 14% и составил 1,6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 82,3 млрд рублей.

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