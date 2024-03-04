В селе Айбаш Высокогорского района Татарстана дали старт сборке сруба исторической мечети

В селе Айбаш Высокогорского района Татарстана приступили к сборке сруба исторической мечети. Ее полностью разобрали для проведения противоаварийных работ еще в прошлом году.

— Мы в прошлом году разработали научно-проектную документацию, прошли все соответствующие экспертизы, и нам важно двигаться дальше. Я думаю, что в течение двух месяцев мы соберем сруб и до лета объект будет возведен под крышу, чтобы ему ничего не угрожало. Дальше уже будет второй этап, — рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

Реставраторы в течение прошлого года занимались восстановлением венцов и межэтажных перекрытий. Также были осуществлены работы по усилению исторического бутового фундамента в целях повышения его несущей способности. Объект предстоит не только отреставрировать, в планах — возведение дома омовения и строительство отдельной котельной.

В ноябре 2022 года в селе с мечети из-за ветра упал минарет. Местные власти сообщили о сгнивших конструкциях.

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