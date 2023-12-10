Число клиентов коллективных средств размещения в Татарстане превысило 2 миллиона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Услугами коллективных средств размещения Татарстана за январь — октябрь 2023 года воспользовались 2 095 834 человека. По сравнению с аналогичным периодом их количество выросло на 7,4 тысячи, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По количеству клиентов коллективных средств размещения Татарстан по итогам десяти месяцев 2023 года стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкортостан (1,25 млн человек), на третьем — Нижегородская область (1,15 млн).



В общей сложности коллективные средства размещения ПФО за январь — октябрь 2023 года оказались услуги 8,9 млн человек. Таким образом, на Татарстан пришлись 23,5% от всех клиентов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане насчитали 2 088 402 клиента коллективных средств размещения, следует из данных Росстата. За весь прошлый год их зарегистрировали 2 374 810.

Напомним, за первые девять месяцев 2023 года услугами коллективных средств размещения Татарстана воспользовались 1,9 млн человека. Это на 1,4%, или почти на 26,8 тысячи клиентов, меньше, чем за январь — сентябрь прошлого года.



По итогам первых трех кварталов 2023 года Татарстан занял 6-е место в России по количеству гостей, принятых коллективными средствами размещения. Среди регионов Приволжского федерального округа республика стала лидером.



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Татьяна Демина