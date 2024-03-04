В Татарстане пройдет онлайн-форум избирателей «Мой голос»

В Татарстане 5 марта с 10.00 до 12.00 состоится большой онлайн-форум избирателей «Мой голос». Эксперты обсудят подготовку к выборам Президента России и ответят на вопросы избирателей в прямом эфире.

В форуме примут участие Олег Морозов, председатель комитета Государственной Думы по контролю, Антон Лукаш, известный электоральный эксперт и региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, и другие спикеры. Вести сессию будет Андрей Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

Задать вопрос о выборах и избирательном процессе можно на специальной платформе форума на сайте выборы2024.онлайн. Организаторы обещают дать развернутые ответы на все вопросы как во время форума, так и после него. Мероприятие пройдет 5 марта в 10.00 по адресу: Казань, ул. Пушкина, 86 (здание Национальной библиотеки Республики Татарстан). Для участия необходима аккредитация.

Ранее сообщалось, что Дни избирателя стартовали в Татарстане. Первое мероприятие состоялось в Чистопольском районе республики. Его посетили члены рабочей группы аппарата Центризбиркома Татарстана во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Андреем Кондратьевым.

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Разиль Самигуллин