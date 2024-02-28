Дни избирателя стартовали в Татарстане

Стартовали Дни избирателя в Татарстане. Первое мероприятие состоялось в Чистопольском районе республики. Его посетили члены рабочей группы аппарата Центризбиркома Татарстана во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Андреем Кондратьевым.

Они осмотрели избирательные участки N2734 и 2740 Чистополя. Помещения соответствуют стандартам программы «Доступная среда» и предоставляют все условия для комфортного голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, Андрей Кондратьев встретился с членами участковых избирательных комиссий — участников проекта «ИнформУИК». Он поблагодарил их за работу и отметил, что 76% жителей Татарстана открыли свои двери для членов УИК.

Также состоялась встреча с гражданским активом избирательной системы Татарстана в Молодежном центре Чистополя. Перед молодыми избирателями выступили председатель экспертного совета при Центризбиркоме республики Роман Беляков, члены ЦИК РТ, представители региональных отделений политических партий. Эксперты рассказали о подготовке к главным выборам в стране и ответили на вопросы молодых людей.

Дни избирателя в Чистополе стали первыми из целой серии подобных мероприятий. В ближайшее время они состоятся в Лаишевском и Пестречинском муниципальных районах. Ранее стало известно, что более 43 тысяч человек в 18 регионах России досрочно проголосовали на выборах президента. Такая возможность у жителей страны появилась еще 25 февраля.

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Разиль Самигуллин