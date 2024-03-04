АСВ хочет вернуть незавершенные переводы платежной системы Contact на 700 млн рублей

Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации «КИВИ банка». Как пишет АСВ, неисполненными остались 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей.

— Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка, — сообщили в АСВ.

21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентство по страхованию вкладов выявило в «КИВИ Банке» 9,3 млн электронных кошельков. На них хранятся порядка 4,4 млрд рублей.

АСВ выплатило вкладчикам 880,3 млн рублей за два дня. Это составляет 20% объема страховой ответственности.



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