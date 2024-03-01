Вкладчикам «КИВИ Банка» выплатили 880,3 млн рублей за два дня

Фото: Динар Фатыхов

Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам «КИВИ Банка» 880,3 млн рублей за два дня. Это составляет 20% объема страховой ответственности, сообщает АСВ.

Всего деньги получили 1 458 вкладчиков. Выплаты осуществляет банк «Уралсиб».

— АСВ обращает внимание владельцев QIWI-кошельков и юридических лиц, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат, — говорится в сообщении.

Напомним, жители Татарстана хранили на банковских счетах «КИВИ Банка» 53,7 млн рублей. Вкладчиками кредитной организации в республике были 325 человек.

Агентство по страхованию вкладов выявило в «КИВИ Банке» 9,3 млн электронных кошельков. На них хранятся порядка 4,4 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».