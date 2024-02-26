АСВ насчитало около 9,3 млн электронных кошельков в «КИВИ Банке»

Агентство по страхованию вкладов выявило в «КИВИ Банке» 9,3 млн электронных кошельков. На них хранятся порядка 4,4 млрд рублей, сообщили в АСВ.

На анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей) находится порядка 277 млн рублей, всего таких кошельков — 1,3 млн штук. Средний размер остатка средств на одном кошельке — 212 рублей.

— По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. Вместе с тем АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля «КИВИ Банка» (АО), а также выданные им поручительства и гарантии, — сказано в сообщении.

В агентстве напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, поэтому требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации кредитной организации в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.

21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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