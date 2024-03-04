В Госдуму планируют внести законопроект о страховании электронных кошельков

В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о страховании электронных кошельков. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Электронные кошельки уже наша реальность. Конечно, важно, чтобы люди, которые пользуются электронными кошельками, понимали, что деньги не пропадут в случае отзыва лицензии у финансовых организаций. Электронные кошельки — это будущее нашей банковской системы. Очевидно, для того, чтобы это будущее быстрее развивалось, надо подумать о том, как защитить деньги от населения, — сказал парламентарий в беседе с «Дума ТВ».

По словам Аксакова, клиенты должны иметь уверенность в сохранности своих денег, если у финансовой организации отзовут лицензию.

В настоящее время электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов.

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