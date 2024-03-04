В двух районах Казани отремонтируют 8 км дорог

К предстоящему саммиту БРИКС в Казани отремонтируют дороги Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Ремонт затронет шесть объектов, рассказал глава районной администрации Фанис Нурмухаметов.

— Запланирован ремонт шести объектов протяженностью более 8 километров на улицах Копылова, Гаврилова, Фатыха Амирхана, Чистопольской, проспекте Ямашева и разворотной петле у моста «Миллениум», — сказал он.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году по программе реорганизовали существующие схемы дорожного движения по улицам Ударной, Вересаева и Пржевальского. По мнению главы районной администрации, реализация позволила значительно снизить заторовые ситуации на дорогах в часы пик. Еще семь внутриквартальных проездов районов обновили по программе «Ремонт дорожно-уличной сети».

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре этого года.

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