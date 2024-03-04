Расходы на программу по развитию культуры в Казани вырастут еще на миллиард рублей

Власти Казани планируют изменить финансирование программы по развитию города, которая действует с 2018 по 2024 год. Расходы вырастут с 13,9 до 15 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Чуть меньше 700 млн рублей на программу выделят из городского бюджета, еще порядка 200 млн — из внебюджетных средств, около 160 млн — из республиканского бюджета.

Финансирование увеличат в подпрограммах, которые посвящены развитию библиотечного дела, музейного дела, культурно-досуговых учреждений и т.д.

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