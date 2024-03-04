Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем прошлой пятницы. Индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,4—0,6%. В лидерах роста — акции «Яндекса».

К 10.01 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 3281,07 пункта (+0,4%), а индекс РТС — 1129,09 пункта (+0,6%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Подешевели только акции Polymetal (-0,4%), «Газпрома» (-0,1%) и «Роснефти» (-0,1%). Доллар стоит 91,55 рубля (-0,12 рубля). Ранее рынок акций России 27 февраля консолидировался при смешанной динамике blue chips по причине опасения нарастания геополитической ситуации вокруг Украины.

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Разиль Самигуллин