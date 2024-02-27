Рынок акций России консолидировался у 3210п по индексу МосБиржи

Рынок акций России 27 февраля консолидировался при смешанной динамике blue chips по причине опасения нарастания геополитической ситуации вокруг Украины. Участники рынка выборочно отмечали прибыль после роста в начале недели на оптимизме в отношении санкционного давления Запада. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3 210 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3208,99 пункта (-0,1%), индекс РТС — 1097,34 пункта (-0,01%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

В росте акций лидируют «Ростелеком» (+2,5%), во «втором эшелоне» продолжилось ралли на рекордных объемах бумаг SFI (+25,7%), обновивших максимум на ожиданиях погашения 55% акций компании. Ранее рынок акций России начал неделю с роста blue chips. Эта динамика произошла вопреки новым санкциям Запада и напряженности вокруг Украины.

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Разиль Самигуллин