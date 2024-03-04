Проект «Туган Батыр» — победитель конкурса «Знай наших»

В Москве 29 февраля подвели итоги конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В конкурсе поучаствовали 12 000 предпринимателей — более 2000 брендов со всей страны, которые в дальнейшем получат поддержку от крупнейших организаций.

Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Было определено 15 победителей в основных номинациях, а еще 70 получили специальные призы от партнеров. Проект «Туган Батыр» победил в номинации «Креатив». Он стал единственным участником из Татарстана.

Победителей конкурса чествовали помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, генеральный директор АО «ОРТ/Первый канал» Константин Эрнст, российский государственный деятель Игорь Шувалов, министр культуры Ольга Любимова, российский продюсер, медиаменеджер Юлиана Слащева и другие.

Ранее педагог лицея №185 Ксения Чеботарева стала победителем окружного финала конкурса «Лидеры России». Она вошла в топ-300 руководителей страны и выиграла грант на обучение.

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Разиль Самигуллин