Учительница из Казани победила в финале конкурса «Лидеры России»

Педагог лицея №185 Ксения Чеботарева стала победителем окружного финала конкурса «Лидеры России». Она вошла в топ-300 руководителей страны и выиграла грант на обучение.

Финалистам нужно было решить задачи вместе с топ-менеджерами крупных российских компаний, а затем представить свои проекты представителям власти и бизнеса. Команда Ксении Чеботаревой выступала перед руководством «Роскосмоса» и генеральным директором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым.

Кроме того, Ксения Чеботарева занимается научной деятельностью в Институте развития образования Татарстана.

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Артем Гафаров