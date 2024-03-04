Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов

Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов 4 марта. Курс доллара США вырос на 26,75 коп. и достиг 91,94 руб./$1. Китайский юань прибавил 3,9 коп., достигнув курса в 12,70 руб. за единицу.



Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о возможных колебаниях курсов валют в марте.

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Разиль Самигуллин