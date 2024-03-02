Александр Шнейдерман дал прогноз по курсам валют на март

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о возможных колебаниях курсов валют в марте. По его мнению, доллар будет стоить в диапазоне от 86 до 94 рублей, евро — от 94,5 до 101 рубля, а юань — от 12 до 13 рублей. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что укреплению рубля в январе поспособствовал уверенный рост курса рубля к доллару на 1,5% с начала года. В феврале рубль ослаб к доллару всего на 0,18%. При этом рубль даже вырос к евро на 0,5%.

По словам аналитика, относительная стабильность рубля обусловлена высокими ценами на нефть и обязательной продажей валютной выручки экспортерами.

Также Шнейдерман подчеркнул, что на курс рубля весной могут повлиять президентские выборы в России 17 марта. Кроме того, аналитик отметил, что решения Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка России по процентным ставкам также могут оказать влияние на рубль в конце марта.

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Разиль Самигуллин