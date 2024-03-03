За год онлайн-продажи iPhone в России выросли почти на 60%

Китайский производитель Realme лидирует по продажам смартфонов на отечественных маркетплейсах. На второй строчке уверенно держится iPhone. Согласно прогнозам отраслевых экспертов, американская техника может стать самым популярным смартфоном в России уже к концу 2024 года.

Несмотря на заявления компании Apple о сокращении своего присутствия на отечественном рынке, ее доля за год увеличилась на 2 процентных пункта.

Рост популярности iPhone обусловлен также низкими ценами на устройства. Стоимость смартфонов Apple в России — одна из самых низких в мире, согласно исследованию IT-холдингов.

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Нафиса Миннехузина