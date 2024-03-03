Аргентинская команда Latino Gang одержала победу на турнире по фиджитал-скейтбордингу на «Играх Будущего»

В финале турнира по Вкусно — и точка фиджитал-скейтбордингу встретились команды из Аргентины Latino Gang, из Дании Hustlers, из России SLUGS и из Испании The Flacco's. Победу одержали райдеры из Latino Gang. Они обошли соперников в виртуальной и реальной дисциплинах.

Анжело Каро из победившей команды также получил приз за лучший трюк. Судьи оценили его бэкфлип с грэбом.

Итоговые результаты:

1 место — Latino Gang.

2 место — Hustlers.

3 место — SLUGS.

4 место — The Flacco's.

Нафиса Миннехузина