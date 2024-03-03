Аргентинская команда Latino Gang одержала победу на турнире по фиджитал-скейтбордингу на «Играх Будущего»
В финале турнира по Вкусно — и точка фиджитал-скейтбордингу встретились команды из Аргентины Latino Gang, из Дании Hustlers, из России SLUGS и из Испании The Flacco's. Победу одержали райдеры из Latino Gang. Они обошли соперников в виртуальной и реальной дисциплинах.
Анжело Каро из победившей команды также получил приз за лучший трюк. Судьи оценили его бэкфлип с грэбом.
Итоговые результаты:
- 1 место — Latino Gang.
- 2 место — Hustlers.
- 3 место — SLUGS.
- 4 место — The Flacco's.
Нафиса МиннехузинаСпорт Татарстан
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