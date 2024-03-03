Российская команда Absolute — чемпион Игр Будущего 2024 по Standoff 2 + Лазертаг
В финале киберспортивного турнира по игре Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего 2024 команда российская команда Absolute обыграла российский коллектив SaiNts с разгромным счетом 2:0.
Игроки Absolute поделились впечатлениями от победы и заявили, что SaiNts — достойный соперник, а все участники заслуживают уважения.
SaiNts заняла второе место, уступив Absolute. На третьем месте оказалась команда FORZE.
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