Новости спорта

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российская команда Absolute — чемпион Игр Будущего 2024 по Standoff 2 + Лазертаг

15:49, 03.03.2024

В финале киберспортивного турнира по игре Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего 2024 команда российская команда Absolute обыграла российский коллектив SaiNts с разгромным счетом 2:0.

Игроки Absolute поделились впечатлениями от победы и заявили, что SaiNts — достойный соперник, а все участники заслуживают уважения.

SaiNts заняла второе место, уступив Absolute. На третьем месте оказалась команда FORZE.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
СпортКиберспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также