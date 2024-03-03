Диана Миронова стала 13-кратной чемпионкой мира по бильярду
Татарстанская спортсменка Диана Миронова победила на чемпионате мира в Бишкеке. В финале она обыграла соотечественницу Лилию Панову.
Благодаря победе Миронова стала 13‑кратной чемпионкой мира по бильярду.
Диана Миронова является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира. Она обладательница Кубка чемпионов среди мужчин 2023 года и самая титулованная бильярдистка за всю историю русского бильярда как среди женщин, так и среди мужчин.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Спорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым