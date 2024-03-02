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Экономика

Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики

19:47, 02.03.2024

Министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики. Политик добавил, что Будапешт продолжит покупать российские газ и нефть.

Венгрия также планирует завершить постройку АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Вследствие этого Будапешт выступает против антироссийских санкций в данном секторе.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. В ближайшее время ведомство займется избранием нового главы государства. Напомним, политик объявила об отставке 10 февраля.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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