Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики
Министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики. Политик добавил, что Будапешт продолжит покупать российские газ и нефть.
Венгрия также планирует завершить постройку АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Вследствие этого Будапешт выступает против антироссийских санкций в данном секторе.
Ранее сообщалось, что парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. В ближайшее время ведомство займется избранием нового главы государства. Напомним, политик объявила об отставке 10 февраля.
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