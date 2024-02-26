Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак

Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. В ближайшее время ведомство займется избранием нового главы государства. Напомним, политик объявила об отставке 10 февраля.

Это решение глава государства приняла на фоне скандала с помилованием человека. Сообщается, что амнистированный был вовлечен в преступления на почве педофилии. Позже Каталин Новак призналась, что допустила ошибку, и решила покинуть пост.

Ранее глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что считает решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и экс-главы Минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий ответственными.



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Разиль Самигуллин