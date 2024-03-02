Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Трактора» заработали 94 минуты штрафа за драку
В конце третьего периода хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» заработали 94 минуты штрафа за драку.
- На 2 минуты за толчок клюшкой удалили Александра Шарова («Салават Юлаев»).
- 2+2 минуты штрафа заработали Альберт Яруллин («Трактор») и Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).
- 2+5+10 получили Михаил Котлеревский («Трактор») и Алексей Василевский («Салават Юлаев»).
50 минут штрафа выписали судьи Джеку Родуолду за драку и нокаутирующий удар.
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