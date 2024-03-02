«КОС-Синтез» одержал победу в заключительном матче регулярной серии

Казанская ватерпольная команда «КОС-Синтез» одержала победу в заключительном этапе «регулярки». Матч прошел в родных стенах в бассейне «Оргсинтез». Соперниками «КОС-Синтеза» стала молодежная команда из Москвы «МК СШОР ВОСТОК-2". Итоговый счет встречи 22-2 (5-1, 5-0, 5-1, 7-0).

В этом противостояние игроки «КОС-Синтеза» отличились большим количество забитых мячей. Самым результативным игроком казанцев оказался Васильев, на счету которого 5 мячей, после него идет Лисунов с 4 мячами, затем Ярлыченко и Деревянкин с 3 очками. Завершают список бомбардиров матча Латыпов и Лазарев по 2 очка в активе, а также Одинцов, Сучков и Пронин, которым удалось отличиться по одному разу.

На протяжении каждого игрового отрезка подопечные Евгения Ярощука постоянно доминировали, постепенно увеличивая отрыв от соперника и в итоге доведя игру до разгромной победы. Таким образом, по итогам регулярного сезона «КОС-Синтез» занял второе место. Следующие игры казанская команда проведет в рамках 1/2 финала в конце марта.

Напомним это не первая разгромная победа казанской команды над московской. Вчера на старте заключительного тура чемпионата России по-водному поло казанский «КОС-Синтез» разгромил на своей арене МК СШОР «Восток-2».



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Разиль Самигуллин