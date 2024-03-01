«КОС-Синтез» оказался сильнее команды МК СШОР «Восток-2»
На старте заключительного тура чемпионата России по водному поло казанский «КОС-Синтез» разгромил на своей арене МК СШОР «Восток-2». Матч закончился со счетом 17:6 (3:0, 6:1, 3:1, 5:4).
Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Латыпов (6), Лисунов (3), Ярлыченко (2), Деревянкин (2), Сучков (1), Зиннуров (1), Васильев (1), Одинцов (1),
Это уже 29-я победа в сезоне для казанских спортсменов. Завтра соперники проведут второй матч. Встреча стартует в 12.00.
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