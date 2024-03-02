62% россиян готовы работать 8 Марта за дополнительную плату

Более половины россиян (62%) готовы выйти на работу 8 марта, но только за дополнительную оплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob специально для RT.



Еще 5% опрошенных выразили готовность работать в праздничный день в обмен на отгул, а 5% — без всяких условий. Не согласились бы трудиться 23% участников опроса.



Респондентов также спросили об их отношении к отмене праздника 8 Марта. 85% высказались против этой идеи, и только 8% поддержали ее.

В результатах исследования указано, что трудиться в Международный женский день согласились бы восемь из десяти мужчин, работающих по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 66% — за дополнительную плату, 4% — за отгулы, 9% — без каких-либо условий.

Выйти на работу в Международный женский день готовы две из трех женщин, занятых на пятидневке: 59% — за дополнительную плату, 6% — за отгулы, 2% — просто так.

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Нафиса Миннехузина