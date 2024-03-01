Зеленодольское МУП «Коммунальное хозяйство» обновит инвентарь на 2 млн руб.

Поставка хозяйственных товаров для нужд МУП «Коммунальное хозяйство», находящегося в Зеленодольске, обойдется в начальную (максимальную) сумму 1 967 457 рублей. В список закупки вошли мешки для мусора, перчатки, рукавицы, черенки для лопат и метелок, метлы, ледорубы, ведра и другие инструменты и расходные материалы.

— В цену Договора включаются все расходы Поставщика по поставке товара, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, стоимость упаковки, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и прочие затраты поставщика, связанные с исполнением договора, — сказано в проекте договора.

Сроком поставки определено 31 декабря текущего года.

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