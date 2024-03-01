Футболистов «Рубина» не включили в расширенный состав сборной России на мартовский сбор
Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе национальной команды. В нем не оказалось игроков казанского «Рубина».
Состав выглядит следующим образом:
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).
Полузащитники
Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).
Нападающие
Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Сборная России сыграет в товарищеском матче с национальной командой Сербии 21 марта. А 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с парагвайцами.
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