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Футболистов «Рубина» не включили в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

14:20, 01.03.2024
Футболистов «Рубина» не включили в расширенный состав сборной России на мартовский сбор
Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе национальной команды. В нем не оказалось игроков казанского «Рубина».

Состав выглядит следующим образом:

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).

Полузащитники

Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Сборная России сыграет в товарищеском матче с национальной командой Сербии 21 марта. А 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с парагвайцами.

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