«Сложно адаптироваться этим игрокам»: главный тренер «Рубина» высказался о новичках клуба

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о новых игроках клуба. По мнению наставника, новичкам нужно еще время на адаптацию.

— Сложно адаптироваться этим игрокам. Мы понимали прекрасно, что (покупали их, — прим. ред.) на «флажке». Травмы, которые у нас были, они заставили нас это сделать. Ребята очень хорошо работают, но, конечно же, им нужно время, чтобы адаптироваться, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

Наставник казанского клуба верит, что его игроки смогут проявить свои лучшие качества в гостевом матче против «Краснодара». Соперники встретятся в субботу, 2 февраля, в 16.30.

Неделю назад состав «Рубина» пополнил сербский футболист Лука Биелович. Двумя днями ранее в клуб перебрался его соотечественник Богдан Йочич.

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