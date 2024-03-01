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На стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах заменят футбольное поле

13:10, 01.03.2024

Наиль Магдеев, мэр Набережных Челнов и президент футбольного клуба «КАМАЗ», сообщил о планах заменить естественное покрытие футбольного поля на стадионе «КАМАЗ». После появления финансирования следующим шагом станет реконструкция зрительских мест. Ранее Магдеев говорил об увеличении вместимости трибун стадиона до 15 тысяч мест.

— Я обратился к Рустаму Минниханову, нам выделено более 100 миллионов рублей на замену поля. С мая начинаем работы, у нас будет искусственное и самое современное поле, — сказал Магдеев.

Из-за риска повреждения естественного поля домашней арены игроки ФК «КАМАЗ» вынуждены проводить тренировки на стадионе «Нефтехимик».

СпортФутболОбществоИнфраструктура Татарстан
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