Казань в топе популярных направлений для отдыха в марте

Казань заняла четвертое место в рейтинге популярных туристических направлений для отдыха в первый месяц весны. Бронирование отелей в столице Татарстана в среднем длится три ночи, сообщила мэрия Казани.

Рейтинг возглавил Сочи, на который приходится 13% бронирований. Вторую строчку разделили Москва и Санкт-Петербург — по 12% бронирований на каждый город. На Казань приходится 4% бронирований.

Также в топ-10 вошли Пятигорск, Калининград, Красная Поляна, Кисловодск, Краснодар и Геленджик.

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