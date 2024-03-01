В Татарстане проверят системы оповещения населения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 6 марта проверят системы оповещения населения с запуском звуковых сирен. СМС-рассылку разослало жителям республики МЧС.

— Внимание! 6 марта 2024 года в Республике Татарстан будет проводиться плановая проверка оповещения населения с запуском звуковых сирен. Просим сохранять спокойствие, — говорится в сообщении.

Последнюю проверку в республике проводили 4 октября. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.

В июле 2023 года в Татарстане выявили 244 бесхозные системы оповещения. Установили и ввели в эксплуатацию эту технику еще в 1970—1980-х годах. Подробнее — в материале «Реального времени».

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