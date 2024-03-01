В Татарстане запустили робота для обзвона граждан, подлежащих диспансеризации в 2024 году

Сегодня в Татарстане запустили в работу голосового робота Единого контакт-центра здравоохранения 8 (843) 558-03-03. Робот будет звонить приоритетной категории граждан, которые должны пройти диспансеризацию в 2024 году, а также лицам, состоящим на диспансерном учете. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Робот будет звонить гражданам с целью оценки состояния их здоровья, раннего выявления заболеваний и контроля течения болезни. Если пациент согласен прийти на прием, бот автоматически свяжет его с оператором кол-центра, который запишет его на прием. При необходимости робот будет перезванивать гражданам.

На начальном этапе голосовой помощник работает по классическому сценарию: приветствует пациента и приглашает его на прием. В будущем робот сможет обрабатывать входящие звонки по записи на прием к врачу, на вакцинацию, вызову врача на дом и т. д.

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Артем Гафаров