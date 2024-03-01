Оформлять пожизненную ренту будут под контролем госорганов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предлагает привлечь государственные органы в качестве постоянного третейского наблюдателя и измененить правовые механизмы пожизненной ренты. Обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении RT.



— Прошу Вас рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя. Другими словами, составление и соблюдение договора о ренте должно проходить под непрерывным надзором социальных служб, чтобы исключить возможность мошеннических действий, нарушений условий договора ренты и ущемления прав опекаемого, — сказано в тексте обращения.

В последнее время в стране распространилась практика пожизненной ренты в обмен на передачу недвижимости и имущества опекаемого. В основном пользователями услуги становятся пожилые и одинокие люди, нуждающиеся в особом уходе и заботе. Такая практика спровоцировала появление всевозможных мошеннических схем, позволяющих злоумышленникам завладевать имуществом опекаемых граждан, считает Крупник.

