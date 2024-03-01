Мост через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов наполовину

В Республике Татарстан продолжается строительство моста через реку Каму, который станет частью обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, готовность объекта составляет 50 процентов. Надвижка пролета выполнена на 35 процентов. Общая протяженность пролетного строения русловой части составит 792 метра, а его масса превысит 11 тысяч тонн. Планируется, что надвижка металлоконструкции завершится в августе этого года.

Затем специалисты начнут опускание пролетного строения, приступят к устройству мостового полотна, монтажу искусственного освещения и барьерного ограждения.

В состав обхода войдут 81 километр четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

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Артем Гафаров