Главное о коронавирусе за неделю: к Путину не пускали без ПЦР-теста, обновленный «Спутник» исследуют на детях
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, мы постепенно вернулись к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 26 февраля по 3 марта 2024 года. Так, в республике почти 400 заболевших, тест-системами в России воспользовались 50 млн человек.
За 2024 год в Татарстане выявили 4 806 случаев COVID-19
- В Татарстане с 19 по 25 февраля коронавирус обнаружили у 432 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 397 человек.
- С 19 по 25 февраля в республиканские больницы попали 118 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 132 заразившихся.
- Почти в два раза выросло и количество выздоровевших от коронавируса татарстанцев. Из медучреждений выписали 517 человек (было — 287).
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
- Как сообщила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, за 2024 год выявлено 4 806 случаев новой коронавирусной инфекции, что примерно соответствует уровню того же периода прошлого года.
- По ее словам, в структуре по-прежнему преобладает «омикрон». По типу ОРВИ или бессимптомно протекает 98% заболеваемостей новой коронавирусной инфекцией.
- Авдонина также рассказала, что в регионе наступил перелом в эпидемическом процессе, что говорит о завершении сезона гриппа.
- Однако представитель Роспотребнадзора отметила, что в Татарстане в этом году зарегистрировано 69 подтвержденных случаев заражения корью. Это выше уровня того же периода 2023 года. Вакцинации по показаниям подлежало 1 662 человека, на сегодня привито 75%.
Депутатов и сенаторов не пускали на послание президента РФ без ПЦР-теста
- С 19 по 25 февраля коронавирус выявили у 26 623 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 28 257 человек.
- За последнюю неделю госпитализировано 2 970 человек.
- На этой неделе выздоровели 26 930 человек, а скончались 65 пациентов.
- На 8-й неделе 2024 года в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тыс. заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе. Отмечается также, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 44 регионах страны.
- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на исследование обновленного состава вакцины «Спутник» для детей от 6 до 11 лет. Вскоре планируется начать набор группы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
- Гинцбург также рассказал, что Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату.
- Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации 26 и 28 февраля сдали ПЦР-тесты на коронавирус в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Лукашенко считает правильной позицию Минска по COVID-19, несмотря на критику
- На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия властей его страны в пандемию COVID-19 оказались правильными, несмотря на масштабы критики, которой они подверглись.
- В начале пандемии власти Белоруссии не стали вводить карантин. В стране проводились массовые мероприятия, ношение масок также не было обязательным. Затем в республике все же вводили масочный режим в закрытых помещениях, ограничения по числу людей, одновременно посещающих торговые объекты и объекты общественного питания. Однако санкций за несоблюдение этих мер фактически не применяли.
- — Ну возьмите пандемию. Кто меня тогда поддерживал? Пришлось идти в одиночку, и только те журналисты, которые за мной ходили в реанимации, те понимали, что что-то тут есть, но что — не понимали. Потому что весь мир шел в другом направлении. Кто оказался прав? — подчеркнул Лукашенко.
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