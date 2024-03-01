«Сейчас на каждом квадратном метре в Казани почти 200 л воды, запасенной в снеге»

Фото: Динар Фатыхов

Весна в Татарстане начнется с комфортной и солнечной погоды. Особенно это будет заметно на фоне недавних морозов. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Как в последнюю неделю февраля, так и в начале марта мы будем находиться под влиянием барического гребня. Это область повышенного давления. Как следствие, это практически исключает или делает маловероятным осадки. Таким образом, нас ожидает достаточно комфортная погода. Однако фон температур в ближайшую декаду будет близок к норме — чуть-чуть выше. Напомню, что норма для этого периода — минус 7 градусов по Цельсию (среднесуточная температура, — прим. ред.), — рассказал Аухадеев.

Он добавил, что вопреки сложившемуся мнению, что март — месяц перестройки уже на летний лад, с точки зрения метеорологии это еще зима.

— Норма для Казани (среднемесячная, — прим. ред.) — 3,3 градуса по Цельсию ниже нуля. Но в течение месяца у нас температура меняется от минус 7 в первых числах до нуля градусов в самом конце. Переход через ноль происходит в последние дни этого месяца, — уточнил метеоролог.

Норма для Казани (среднемесячная, — прим. ред.) — 3,3 градуса по Цельсию ниже нуля. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Аухадеев напомнил, что в начале марта в Поволжье также начинает таять снег, который накапливался всю зиму. Несмотря на то что в этот раз в Татарстане высота снежного покрова не дотянула до исторического рекорда в 105 см (конец февраля 2011 года, — прим. ред.), остановившись на отметке в 94 см, влаги накопилось достаточно.

— По климатической норме снег у нас копится до 5 марта, а потом убывает, убывает и убывает. Максимум в этом году был 94 см и наблюдался он в январе. Потом снег уплотнялся. Малоизвестный факт, но даже в морозы он испаряется. Таким образом, высота снежного покрова лишь сокращалась. Однако наблюдается очень высокая влагонасыщенность почвы. Проще говоря, снег плотный и у него серьезный влагозапас. По данным снегосъемки, сейчас у нас в среднем на каждом квадратном метре в Казани почти 200 литров воды, запасенной в снеге, — признался эксперт.

Однако бежать за резиновыми лодками все-таки не стоит. По крайней мере, в ближайшие 10 дней.

— Когда большая высота снега, то «побочным» эффектом является небольшая глубина промерзания грунта. А это приводит к тому, что значительная часть воды инфильтруется в грунт ( то есть впитывается — прим. ред.) По поводу «поплывем», это зависит не только от глубины промерзания, но и того, насколько дружная, то есть стремительная, будет весна. Точного прогноза пока нет. В то же время можно отметить, что в ближайшие дни в силу антициклонального характера погоды воздух днем будет достаточно хорошо прогреваться — до слабоположительных значений (до 2 градусов тепла по Цельсию). В полдень может быть и больше. А ночью будет подмораживать. Но в ближайшую декаду среднесуточная температура будет отрицательная — около 6—6,5 градуса мороза. Таким образом, мы не ждем лавинообразного таяния снега, — обнадежил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ.

По его словам, больше стоит опасаться схода снега и наледи с крыш, а также гололеда.

Что касается температурных рекордов, то в летописи казанской погоды среди самых холодных дней первого месяца весны разных лет абсолютным рекордсменом выглядит 4 марта 1963 года, когда столбик термометра опускался до отметки минус 31,7 градуса по Цельсию. На 0,4 градуса было теплее 6 марта 1964 года. С разницей в 55 лет и один день метеорологи зафиксировали температуры в 30,7 градуса ниже нуля — 14 и 15 марта 1902 и 1957 годов соответственно.

26 марта 2023 года в Казани воздух прогрелся до +14,7 градуса, превысив «достижение» 2020 года на 2,8 градуса. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

А в марте прошлого года были побиты сразу три рекорда самой теплой погоды. 24 марта 2023 года метеостанция в Приволжском районе Казани зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2 градуса тепла. Температура воздуха побила рекорд, зарегистрированный в городе в этот же день в 2014 году — 10,5 градуса тепла.

Еще один рекорд в Казани был побит 25 марта. По данным метеостанции в Приволжском районе, столбик термометра поднялся до 9,9 градуса тепла. Прежний абсолютный максимум зафиксировали в этот день в 2014 году — 9,4 градуса по Цельсию.

26 марта в столице Татарстана воздух прогрелся до +14,7 градуса, превысив «достижение» 2020 года на 2,8 градуса.

Галия Шакирова