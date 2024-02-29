«Салават Юлаев» проиграл в первом матче серии плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» проиграл в первом матче серии плей-офф КХЛ против «Трактора» со счетом 3:2.
Гости встречи быстро открыли счет в матче — уже на четвертой минуте шайбу забросил нападающий «Трактора» Александр Шаров, а спустя 24 минуты защитник челябинцев Альберт Яруллин удвоил преимущество команды.
Под занавес второго периода хозяева льда за 2 минуты усилиями Данила Башкирова и Михаила Науменкова отыграли обе шайбы и сравняли цифры на табло.
За 3 минуты до окончания третьего периода Григорий Дронов забросил свою первую шайбу за «Трактор» и решил исход встречи.
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