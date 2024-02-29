Хоккеист «Трактора» Григорий Дронов заработал сотое очко в КХЛ

Хоккеист челябинского «Трактора» Григорий Дронов в первом матче плей-офф сезона 2023/24, забив гол, заработал сотое очко в КХЛ.

Шайба защитника челябинцев стала победной в матче против «Салавата Юлаева» и принесла его команде победу в первом матче в серии против уфимцев — 3:2 победа «Трактора».

Шайба Григория Дронова стала для него первой в этом сезоне после перехода из магнитогорского «Металлурга» в челябинский «Трактор».

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Олег Исаков