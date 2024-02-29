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Американские фондовые индексы начали день с подъема после выхода данных об инфляции в США

19:04, 29.02.2024

В четверг американские фондовые индексы начали сессию ростом после публикации данных об уровне инфляции в США. Значение индекса потребительских цен (PCE) в январе увеличилось на 2,4% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли. Это минимальный показатель с февраля 2021 года, и он совпал со средними прогнозами аналитиков.

По состоянию на 17.56 мск:

  • Индекс Dow Jones увеличился на 0,1% и составил 38994,38 пункта;
  • Значение S&P 500 выросло на 0,5% и достигло 5093,16 пункта;
  • Индекс Nasdaq поднялся на 0,9%.

Ранее сообщалось, что американские фондовые индексы демонстрируют небольшой рост: по состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones вырос на 0,24% и составил 39226,03 пункта, индекс S&P 500 — на 0,03%, до 5090,33 пункта, Nasdaq — на 0,01%. Рынок находится в ожидании публикации важных экономических данных.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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