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Экономика

Американские фондовые индексы растут в ожидании важных экономических данных

18:58, 26.02.2024

Сегодня, 26 февраля, американские фондовые индексы демонстрируют небольшой рост: по состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones вырос на 0,24% и составил 39226,03 пункта, индекс S&P 500 — на 0,03%, до 5090,33 пункта, Nasdaq — на 0,01%. Рынок находится в ожидании публикации важных экономических данных.

Две недели назад, на открытии торгов в понедельник, американские фондовые индексы также демонстрировали небольшой рост.

В центре внимания инвесторов на этой неделе пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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