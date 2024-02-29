Биткоин обогнал российский рубль по капитализации

Биткоин обогнал российский рубль по капитализации. Таким образом, капитализация криптовалюты составила 19 640 862 BTC, в то время как показатели российской валюты фиксировались на отметке 17 000 767 BTC.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина превысила отметку в $60 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 16.30. Это произошло впервые с 17 ноября 2021 года.



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Разиль Самигуллин