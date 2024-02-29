Рубль по отношению к доллару снизился до 90,84

По данным официальных курсов от Центробанка России, курс доллара на пятницу составил 90,84 рубля. По котировкам Центробанка юань зафиксировался на отметке в 12,57 рубля, а евро 98,54 рубля.

Ранее на торгах Московской биржи 26 февраля курс доллара снижался до 91,8 рубля, теряя более рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы. Ослабление курса рубля в конце месяца — обычное явление, связанное с увеличением продаж валюты российскими экспортерами.



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Разиль Самигуллин