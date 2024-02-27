Аналитик объяснил ослабление курса доллара

На торгах Московской биржи 26 февраля курс доллара снижался до 91,8 рубля, теряя более рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы. Ослабление курса рубля в конце месяца — обычное явление, связанное с увеличением продаж валюты российскими экспортерами. Об этом сообщает «Газета.ru».

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Трифонов рассказал «Газете.Ru», что сезонность явления ранее была более выраженной, но теперь нормативы по обязательной продаже валюты распределяют продажи валюты равномерно в течение месяца. Трифонов также отметил, что на прошлой неделе рубль испытал кратковременное резкое ослабление из-за крупных сделок отдельных инвесторов, а на этой неделе преобладает обратная тенденция.

По данным Мосбиржи на 16.55 мск, курс доллара составил 92 рубля (минус 85 копеек по сравнению с пятницей). Минимальное значение американской валюты в понедельник достигало 91,8 рубля, максимальное — 93,2 рубля.

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Разиль Самигуллин